球場整修體驗升級 搶攻球迷荷包

中華職棒4隊中桃猿隊主場經營有成，去年場均人數7596人居4隊之冠，中信兄弟以5559人次之，富邦悍將以4493人擠下統一獅排第三，獅隊則以4321人敬陪末座。

中職邁入第29年，今年除了Lamigo桃猿隊60場主場全排桃園外，去年認養新莊球場的富邦悍將，今年也將主場全排新莊，喊出將以此為家，打造悍將王國，中信兄弟、統一獅則將多數主場各分配在台中、台南兩地。

中職29年燃戰火專題4（中央社記者黃巧雯台北22日電）中華職棒各隊趁休季空檔，整修主場球場設備，除了引進隱形護網，讓球迷有更好的看球視野，也規劃家庭席或複合式餐飲區，甚至增設氣墊遊戲區，希望吸引更多球迷進場看球。

不過，去年僅富邦悍將、桃猿兩隊進場人數維持成長，以富邦成長4.98最多，桃猿略增0.08%，成長趨緩，中信兄弟衰退超過22%，統一獅則略減3.44%。

為了吸引球迷目光，中職4隊絞盡腦汁在主場推出主題日活動，並持續升級球場設備，今年尋求二連霸的桃猿隊將主場計分板改為全彩LED螢幕。

富邦悍將儘管去年戰績墊底，但砸錢整修新莊棒球場不手軟，今年耗資新台幣1.2億元，除了加裝LED電子計分板、屏幕外，還比照大聯盟規格，打造球員休息室、室內牛棚。

富邦這次讓球迷兩大有感體驗，包括大動作邀請曾建造東京巨蛋內野護網團隊來台裝設隱形護網，讓看球視野不再被遮擋，並在新莊球場打造五星級的廁所。

統一獅近年來也持續翻修台南球場，包括球場內外野重新油漆粉刷、拓寬一、三壘側看台與球員休息區，去年季後則全面翻新外野廁所，預計開幕戰啟用。

為拉攏更多球迷進場，統一獅早在2010年起推出外野烤肉席、寶貝球僮等活動，除了讓球迷看球多一項樂趣外，也讓小球迷透過擔任獅隊主場比賽的送球球僮，有機會近距離體驗比賽，向下扎根，培養更多球迷。

桃猿隊繼桃園球場設有「桃猿大盛」餐飲區外，今年又有新的複合式餐飲區「大盛樂園」落成；不讓猿隊專美於前，富邦悍將也在新莊球場內野打造89席「滿悍席」的餐桌型座位區。

中信兄弟今年在台中洲際棒球場同樣增設8席家庭席的獨立開放式包廂，內部設置冰箱、桌椅、沙發及插座，希望帶給球迷有不同的看球感受，季中可望再增設。

繼Lamigo桃猿隊2014年首創球場兒童遊戲室，讓全家出遊看球，也能親子同樂，中信兄弟和富邦悍將今年也跟進，中信今年在一、三壘側增設氣墊遊戲區，富邦則與業者合作打造兒童遊戲室，每名兒童收費100元，陪伴的家長不收費，還可以在遊戲室透過電視螢幕，第一手掌握球賽進度。

中職各隊在球場上拚戰績，球場外也拚票房，展現經營企圖心。（編輯：管中維）1070322