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中央社

中石化強化原料產品整合 進軍車用塑料

中央社2018/03/22 08:42
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北22日電）國內產業近年為了增加垂直整合價值，多朝主業的上游原料或下游產品應用多元發展。中石化決定從原料邁向高端尼龍6多元應用，並朝向汽車工程塑料發展，初期年產9000公噸。

過去多守在生產和銷售石化原料端的中石化前幾年遭遇中國大陸產能擴充影響市場，中石化認為不能再死守原料端的產銷，必須要多元應用，朝下游產品應用端前進，才能確保去化原料，並提升附加價值。

中石化主管表示，苗栗頭份廠預計4月到5月進行歲修，利用歲修的同時改裝工程塑膠特殊產品的原料設備升級改造，準備生產高端尼龍6年產量約3.6萬公噸，預計下半年即可改造完成投產。

另外，中石化的高雄橋頭的特化材料研發中心正在興建，預計要花3到5年時間，以結合尼龍6，朝向汽車專用的特殊工塑原料發展。中石化主管指出，由於汽車用的工程塑料非常多種，包括水箱輸送管線、排氣管部分零組件、電源系統、窗廉、卡榫等會用到不同種類的工程塑料。

中石化打算生產尼龍6原料後，經過嚴格的認證，才能銷往下游零組件廠塑造成必要的零組件供車廠組裝，初步年產車用工塑僅9000公噸，未來視市場狀況再增產，銷售對象也會從國內車廠開始，再擴及大陸的汽車廠。（編輯：林興盟）1070322

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