美升息步伐不變、美元挫　新台幣早盤升觸29.12

美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期升息1碼，但維持今年升息3次論調，美元多頭對此失望，美元出現賣壓下挫，亞洲主要貨幣兌美元升值，新台幣兌美元今（22）日早盤也走揚，一度觸29.12元、升值6.9分，目前在29.13元震盪。
美國聯準會升息，並且看好美國經濟在減稅後穩健成長，引發美股急遽波動，並以小幅走低作收，其中道瓊工業指數下跌44.96點，收在24682.31點，那斯達克指數下跌19.01點，收7345.29點。台股今日開盤上漲34.83點，加權股價指數以11045.9點開出，目前上漲70餘點。
國際匯市部分，雖然美國如市場預期再升息1碼，但仍維持今年升息3次的論調，引發美元多頭失望賣壓，美元指數下挫，亞洲主要貨幣兌美元走揚，韓元一度來到1063.21韓元兌1美元，目前在1066.65韓元兌1美元，日圓也一度觸105.55價位，目前在105.68日圓兌1美元震盪，而人民幣兌美元中間價來到6.3167元，更較前一交易日中間價大升229基點。
至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在台股開紅及美元走弱下，新台幣兌美元今日早盤以29.13元、升值5.9分開出，隨後進一步觸及29.12元、升值6.9分，目前在29.13元震盪。