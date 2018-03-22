美升息步伐不變、美元挫　新台幣早盤升觸29.12

美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期升息1碼，但維持今年升息3次論調，美元多頭對此失望，美元出現賣壓下挫，亞洲主要貨幣兌美元升值，新台幣兌美元今（22）日早盤也走揚，一度觸29.12元、升值6.9分，目前在29.13元震盪。

美國聯準會升息，並且看好美國經濟在減稅後穩健成長，引發美股急遽波動，並以小幅走低作收，其中道瓊工業指數下跌44.96點，收在24682.31點，那斯達克指數下跌19.01點，收7345.29點。台股今日開盤上漲34.83點，加權股價指數以11045.9點開出，目前上漲70餘點。