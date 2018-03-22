白宮官員：川普即將對中國宣布貿易制裁

數週前，川普才縮短白宮審議，宣布對外國進口鋼鐵制裁。川普的動作，導致首席經濟顧問寇恩（GaryCohn）請辭、股市籠罩賣壓、法律糾紛和報復性措施威脅。

北京已對川普政府此舉示警，敦促他不要「衝動地」採取行動。

白宮發言人夏哈（Raj Shah）告訴法新社，經「調查中國以國家帶頭、扭曲市場的作為，強迫、施壓和竊取美國科技和智慧財產權」後，川普將宣布制裁行動。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）白宮官員指出，總統川普準備今天以「竊取」美國智慧財產權為由，對中國大陸宣布制裁，可能觸發第2波貿易戰。

今天，聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）提出警告，貿易戰前景對美國這個全球最大經濟體而言，是一個日益增長的威脅。

然而，容易衝動的總統川普卻未展現縮手的跡象。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）近期提出一項個別建議，對大陸課徵300億美元關稅。

川普在企圖滿足他的競選承諾，強硬面對貿易扭曲現象之際，看似已同意至少課徵這個稅額。

美國去年對大陸貿易逆差創下新高紀錄的3750億美元，但美國對大陸出口也同創新高。

華府長期以來指控北京強迫美國企業移交業主商業資訊和智慧財產權，以作為在大陸營業的條件。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1070322