中華職棒／亞冠賽爭議　球員工會又爆氣

2017年亞冠賽在11月開打，不過中職球員工會控訴聯盟與Lamigo球團未達協商，因此憤而提交裁決書至勞動部，希望能還球員「勞動權」，對此，聯盟也回應：「深表遺憾」，但今（22）日球員工會再度發表聲明，希望球迷能夠理解，並公布來函。

以下為中華職棒球員工會聲明：

一、 針對中職聯盟與Lamigo球團今日就本會提請勞動部裁決之回應，本會為避免造成關心勞動權益之球迷誤會，公布本案自106年9月12日工會胡字第106150028號函起之往來函文，請參閱附件。