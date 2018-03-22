影／衛生紙之亂終結？　公平會：蒐證與調查密切進行中

針對家用衛生紙漲價，公平會主委黃美瑛今（22）日表示，業者是否涉及聯合漲價行為，相關的蒐證與調查現在都在密切的進行當中，因為涉及民生，調查結果會盡速出來；至於市面上已有衛生紙漲價一事，黃美瑛回應，公平會不會針對個別事業漲價，只會關注聯合漲價行為。

公平會主委黃美瑛今日出席立法院經濟委員會針對「民眾批評衛生紙漲價，公平會只能約談業者，無權派員搜索，未來如何改善」進行報告並備質詢。

衛生紙喊漲引發民眾瘋狂搶買、囤貨，公平會2月27日邀集金百利、永豐餘、正隆、全聯、家福、大潤發、遠百愛買及好事多等公司出席倡議競爭及禁止聯合調漲衛生紙價格座談會，3月1日起也開始逐一約談業者，調查是否有意圖聯合漲價的行為，3月14日召開委員會議決議，因為大潤發發布不實訊息進行促銷行為，引發衛生紙商品突發性供需失調，處新台幣350萬元罰鍰。