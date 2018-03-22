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影／衛生紙之亂終結？　公平會：蒐證與調查密切進行中

記者彭夢竺／台北報導2018/03/22 09:43
針對家用衛生紙漲價，公平會主委黃美瑛今（22）日表示，業者是否涉及聯合漲價行為，相關的蒐證與調查現在都在密切的進行當中。 更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

針對家用衛生紙漲價，公平會主委黃美瑛今（22）日表示，業者是否涉及聯合漲價行為，相關的蒐證與調查現在都在密切的進行當中，因為涉及民生，調查結果會盡速出來；至於市面上已有衛生紙漲價一事，黃美瑛回應，公平會不會針對個別事業漲價，只會關注聯合漲價行為。

公平會主委黃美瑛今日出席立法院經濟委員會針對「民眾批評衛生紙漲價，公平會只能約談業者，無權派員搜索，未來如何改善」進行報告並備質詢。

衛生紙喊漲引發民眾瘋狂搶買、囤貨，公平會2月27日邀集金百利、永豐餘、正隆、全聯、家福、大潤發、遠百愛買及好事多等公司出席倡議競爭及禁止聯合調漲衛生紙價格座談會，3月1日起也開始逐一約談業者，調查是否有意圖聯合漲價的行為，3月14日召開委員會議決議，因為大潤發發布不實訊息進行促銷行為，引發衛生紙商品突發性供需失調，處新台幣350萬元罰鍰。

對於業者是否涉及聯合漲價行為，黃美瑛指出，這部分的調查公平會非常的審慎，要有符合聯合行為的違法要件才能做出處分，相關的蒐證與調查現在都在密切的進行當中，積極調查中。她強調，因為涉及民生，調查結果會盡速出來，調查人員沒有鬆懈，每天都派出大隊人馬進行訪查。

針對媒體詢問市面上確實已有不少衛生紙調漲價格一事，黃美瑛回應，如果業者基於經營環境、營業成本，或是利潤的考量，做出的可能調整價格決策，這是業者可以自行決定的部分，公平會只會關注聯合漲價的行為，因為聯合漲價的漲幅就可能會超過正常的範圍，這樣的聯合行為才是公平會關注的。

關鍵字公平會衛生紙漲價聯合漲價黃美瑛
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