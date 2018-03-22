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政治

北市議員提名未過半　孫大千問國民黨志氣何在？

記者戴祺修／台北報導2018/03/22 09:36
▲國民黨在台北市議員提名席次未過半，孫大千問，國民黨的骨氣何在？志氣何在？勇氣何在？( 圖／孫大千提供）
▲國民黨在台北市議員提名席次未過半，孫大千問，國民黨的骨氣何在？志氣何在？勇氣何在？( 圖／孫大千提供）

國民黨台北市議員提名結果日前出爐，台北市共六十三席議員，但國民黨卻只提名三十一席，人數未過半，引發外界批評為不思進取，國民黨立委孫大千今(22)日表示，他要鄭重呼籲，請國民黨中央立即對台北市議員提名策略調整和補救，重新找回中國國民黨應該有的骨氣、志氣和勇氣。

孫大千說，身為一名台北市長黨內初選的參選人，他知道一旦說出了心裡話，必然會得罪一大票黨內的前輩和同志，初選勝出的機會恐怕更加渺茫。但是，他實在忍無可忍，不吐不快。寧鳴而死，也不默而生。

看到台北市黨部所公布的「名為保守，實為保障」的提名策略，他不由得要提出下列幾個問題，第一，原本台北市黨部的提名規劃是以過半席次，也就是32席為基礎。到底是哪些人在最後關頭運作翻盤的？

第二，黨中央是基於什麼樣的考量，竟然可以默不作聲，放任縱容？

第三，是哪些台北市議員日前出面放話，以罷免台北市黨部主委來施壓限縮提名席次的？如果多提名一席新秀就會落選，這樣子的市議員真的可以被視為是本黨的「強棒」嗎？

第四，國民黨現任的台北市議員不是號稱「精英雲集」嗎？這樣子「保障肉腳」的提名策略會不會太侮辱了他們啊？

第五，現任議員已經被保障提名了，現在還要扼殺新人的參選空間。試問國民黨未來還有什麼臉來號召年輕人投入參與呢？

第六，如果連號稱國民黨「大本營」的台北市，市議員提名都無法過半，中國國民黨的骨氣何在？志氣何在？勇氣何在？

關鍵字台北市議員選舉國民黨孫大千
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