北市議員提名未過半　孫大千問國民黨志氣何在？

國民黨台北市議員提名結果日前出爐，台北市共六十三席議員，但國民黨卻只提名三十一席，人數未過半，引發外界批評為不思進取，國民黨立委孫大千今(22)日表示，他要鄭重呼籲，請國民黨中央立即對台北市議員提名策略調整和補救，重新找回中國國民黨應該有的骨氣、志氣和勇氣。

孫大千說，身為一名台北市長黨內初選的參選人，他知道一旦說出了心裡話，必然會得罪一大票黨內的前輩和同志，初選勝出的機會恐怕更加渺茫。但是，他實在忍無可忍，不吐不快。寧鳴而死，也不默而生。

看到台北市黨部所公布的「名為保守，實為保障」的提名策略，他不由得要提出下列幾個問題，第一，原本台北市黨部的提名規劃是以過半席次，也就是32席為基礎。到底是哪些人在最後關頭運作翻盤的？