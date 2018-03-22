上海最低工資調漲5.2% 台商荷包再收緊

上海宣布， 4 月 1 日起調漲最低工資標準。月最低工資標準從人民幣 2,300 元調升至 2,420 元，居大陸之冠，調升幅度約 5.2%；每小時最低工資標準，也從人民幣 20 元調升到 21 元。將近年年調漲之下，上海最低工資標準十年來已漲約 1.5 倍。

上海市人力資源和社會保障局表示，在考慮城鎮低收入家庭基本生活費用支出、城鎮居民消費價格指數、職工平均工資、經濟發展水準、企業人工成本等因素，做出這次調整的決定。

儘管上海台資企業實際給付給員工的薪資均高於最低工資標準，但由於官方公告的最低工資標準調升，往往也會帶來員工加薪的期望，因此對企業人事成本依然會有一定的影響。