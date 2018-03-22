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上海最低工資調漲5.2% 台商荷包再收緊

鉅亨網2018/03/22 09:27
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上海宣布， 4 月 1 日起調漲最低工資標準。月最低工資標準從人民幣 2,300 元調升至 2,420 元，居大陸之冠，調升幅度約 5.2%；每小時最低工資標準，也從人民幣 20 元調升到 21 元。將近年年調漲之下，上海最低工資標準十年來已漲約 1.5 倍。

上海市人力資源和社會保障局表示，在考慮城鎮低收入家庭基本生活費用支出、城鎮居民消費價格指數、職工平均工資、經濟發展水準、企業人工成本等因素，做出這次調整的決定。

儘管上海台資企業實際給付給員工的薪資均高於最低工資標準，但由於官方公告的最低工資標準調升，往往也會帶來員工加薪的期望，因此對企業人事成本依然會有一定的影響。

大陸國務院總理李克強在今年工作報告中也明確提出，今年將「合理調整社會最低工資標準」。

今年以來，大陸已經有遼寧、江西、西藏、廣西等地調升最低工資標準，調升幅度在 6% 至 20% 不等。除上海之外，安徽、四川等地也計畫在近期調升最低工資標準。

另外，進入 3 月後，人才跳槽的黃金季節再次到來。據《2018 旺季人才趨勢報告》顯示，今年中國人才流動趨勢較為明顯，45% 的人選擇轉行，互聯網、教育培訓、醫療健康成為熱門選擇。

報告顯示，今年前兩個月，大陸人才需求量最大的 50 個城市白領，平均月薪為人民幣 8,730 元，年增 2.9%。北京、上海平均月薪突破人民幣 1 萬元（約新台幣 4.6 萬元）大關，深圳、杭州緊追其後。

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