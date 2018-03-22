蘋果真愛擴增實境 智慧眼鏡看即時互動

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果深耕擴增實境（AR）應用。外媒報導，蘋果設計一套系統，可讓虛擬訊息呈現在智慧眼鏡或是頭戴裝置的顯示器上，讓使用者達到即時互動效果。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果深耕擴增實境（AR）技術應用，一項專利內容顯示，在螢幕裝置中設計一套系統，可讓虛擬訊息呈現在裝置顯示的真實環境。這些虛擬訊息包括物體、文字、圖像、視訊等。

報導指出，使用者戴上具備擴增實境功能的智慧眼鏡或是頭戴式裝置，當使用者看到特定的外部環境、或是頭戴式裝置的照相鏡頭捕捉特定外部環境時、顯示器上可顯示相符合的虛擬訊息，提供使用者參考。相關技術可應用在實景興趣點（point of interest）。