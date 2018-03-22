名家論壇》唐湘龍／「雙城論壇」辦不辦？　關鍵在這裡

去年在上海，柯文哲順了姑心，逆了嫂意。那是台灣被世界衛生大會拒絕之後沒幾天，那是巴拿馬斷交之後更沒幾天，總而言之，當時蔡英文、民進黨一整個灰頭土臉，當然希望柯文哲不要去。

邏輯是這樣：如果「雙城論壇」照辦，那麼，大概確定柯、綠分手。但如果「雙城論壇」不辦，那就表示，蔡英文和柯文哲達成合作默契，柯文哲將在某種程度上與綠營合作。

大家都在用力猜，猜民進黨、柯文哲在台北市長選戰上頭會不會再次合作？其實，看「雙城論壇」最準。但邏輯跟你想的一定非常不一樣。

但柯文哲就是要去。去了上海。風風光光。連國台辦主任張志軍都專程南下和他見面。「兩岸一家親」，很親、很親。

選民總是健忘。我們溫習一下政治邏輯。「兩岸一家親」不只是為了維繫台北在兩岸關係上頭獨特的政治地位，更是為了世大運。之後的世大運，大陸隊來了。世大運風光開幕，世大運風光閉幕，其實那是郝龍斌的功勞。但只見新人笑，不見舊人哭，台灣人在世大運裡high翻的記憶，功德都做給了柯文哲。

柯文哲原本低迷的民調，在世大運之後翻身。至今不墜。回頭看這一段，「雙城論壇」重不重要？「兩岸一家親」重不重要？重要極了。這簡直是去年影響台北政治版塊挪移的最重要事件。所以，無論北京在國際社會如何挫折蔡英文，柯文哲仍然登陸。他是無黨籍。他被統戰，民進黨莫可奈何嗎？胡說。

其實，如果以今天蔡英文政府在兩岸交流上採取的霸道作風，不准誰來、不准誰去，都在執政黨一念之間，蔡英文當時如果就是不放柯文哲，也不是辦不到。但當時還是讓柯去，這不是蔡英文度量大，是柯文哲厲害。在藍綠之間，總能左右逢源。在紅綠之間，竟然也能。紅燈、綠燈一起亮，他竟然還能平安過馬路，柯文哲不簡單。

今年呢？今年的氣氛更糟了。因為有選舉。因為有蔡英文耳提面命的「台灣價值」考卷未答。這是一場攸關蔡英文政治生命的選舉。如果敗，敗得太慘，蔡英文的2020大概就提早出局。對蔡英文來說，台北是指標戰區，台北的選舉結果，最壞的，就是國民黨勝選，光復台北。如果讓柯文哲在「默契」下連任，對民進黨來說，是「不幸中的大幸」。對柯文哲來說，他不只想贏，而且想大贏。但要如何「走過死蔭的幽谷，也不怕遭害」？從「賽局理論」來說，柯文哲和蔡英文有合作的動機和誘因。但這種合作一定不能讓柯文哲在「兩岸一家親」基礎上的政治獲利賠光，一定會進行得很「藝術」。

一個同時要安撫紅、綠、藍，要通吃，一個都不放，一個都不能少，小二、小三、小四也都少不了他，要他，這是柯文哲要達成的政治條件。需要的技巧和心態，跟男女外遇時「一箭三雕」差不多。

北京一定想辦「雙城論壇」。但柯文哲想不想辦「雙城論壇」？那要看怎麼辦。今年是選舉年，而且「美國參選」非常積極。積極到史上最積極的地步。從國防授權法開始、台灣旅行法跟後，然後五月有第一次在台北舉行的美台軍事工業會議、六月有美國在台協會內湖新館開幕，造勢活動一波又一波，美國在幹什麼？美國在力挺蔡英文，力挺民進黨。這種用盡各種手段「干預台灣選舉」的作法，絕對是史上最強一波。看看這兩天美國亞太助卿黃之瀚出現在台北，一起參加美國商會的「謝年飯」就知道了。如果蔡英文在這場不被看好的選舉中「險中求勝」，一定要好好感謝美國。以後不只抱大腿，要她抱什麼都可以。

中美不只在國際角力，在台灣，更是。在這種氣氛下，辦「雙城論壇」會不會非常非常「怪」。在這種氣氛下辦「雙城論壇」，不只會被視為清楚的「政治代言」，論壇舉辦期間，會場一定成為綠營選將絕佳造勢場所，維安難度恐怕十倍、百倍於世大運。沒有蔡英文的同意和配合，柯文哲辦不了這一場。勉強辦了，形同和綠營公開對峙、決裂。這絕對不是柯文哲的選舉算盤。

所以，最好的結果，就是「馬照跑，舞照跳，雙城論壇不辦」。連低調辦，拉低層級辦都很難。對北京來說，如果這樣偷偷摸摸辦雙城論壇，和當年上海市長韓正旋風來台相差十萬八千里，對照美國今年在台北招搖過街，何等丟臉？

美國是高調、公開，大陸低調、隱匿？對當下的美中台三邊關係而言，不可能說服北京接受。那就不如不辦。問題是：誰來開這個口？

最好是蔡英文。至少是蔡英文政府找個理由擋掉「雙城論壇」。由蔡英文政府「扮黑臉」，柯文哲「扮白臉」，一起合作擋掉「雙城論壇」，是今年七月最好的結局。所以，讓今年的「雙城論壇」胎死腹中，是「柯蔡結盟」最明確的政治訊號。

年底，不過是一場地方選舉。但是，選舉氣氛從來沒有這麼國際過。今年，「中美對抗元年」。「修昔底德陷阱」正式發酵。台灣地處兩強戰略交手的最前緣，是第一波角力，誰勝誰敗的觀察重點。強權對抗的基本特徵是什麼？就是：選邊站。選邊站就是零和遊戲。每一個國家、每個人都必須選邊。在一個「新威權時代」，強人、狂人充斥的年代，國際政治越來越呈現「零和競賽」的特性。

最後要提醒，在這個邏輯之下，國民黨不要總是幻想民進黨和柯文哲會分裂，只想坐收漁翁之利。如果看不清楚這一點，年底的選舉，民進黨做得再爛，國民黨還是沒有機會。

●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人

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