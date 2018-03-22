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美Fed升息1碼　台股早盤漲百點　光電股強勢紅

記者許家禎／台北報導2018/03/22 09:45
▲台北股市3月22日開盤則漲34.83點，加權股價指數以11045.9點開出，隨後一度漲百點，最高來到11120點。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市3月22日開盤則漲34.83點，加權股價指數以11045.9點開出，隨後一度漲百點，最高來到11120點。（圖／NOWnews 資料照片）

美國Fed發布最新貨幣決策聲明，結果如市場預期的升息1碼，美股跌多漲少。台北股市今（22）日開盤則漲34.83點，加權股價指數以11045.9點開出，隨後一度漲百點，最高來到11120點。早盤電子與金融漲0.4%，光電股強勢漲1%。指標股台積電漲0.2%、鴻海漲0.5%、大立光漲逾2%。早盤量大走揚的還有茂迪、中工、中美晶、玉晶光、華新科、奇力新與新日光。

美國Fed宣布將聯邦基金利率調高一碼，並預測今（2018）年至少還有兩次升息，暗示美國經濟前景看好。美股昨（21）日跌多漲少，其中，道瓊工業指數跌44.96點，跌0.18%至24682.31點；那斯達克指數跌19.02點，跌幅0.26%至7345.29點；S&P 500指數下跌5.01點，跌0.18%至2711.93點；費城半導體指數收高2.47點或0.18%至1407.98點。

台北股市昨日收盤漲0.23點，收在11011.07點，成交金額新台幣1299.61億元。台股今（22）日開盤漲34.83點，加權股價指數以11045.9點開出，隨後一度漲百點，最高來到11120點。各類股部分，早盤電子與金融漲0.4%，光電股漲1%。其他，有較大漲幅的有塑膠漲近1%。

個股部分，指標股台積電漲0.2%、來到253元。鴻海漲0.5%，來到92.9元。大立光漲逾2%，來到3730元。宏碁、日月光漲超過1%，宏達電漲2%以上。早盤量大走揚的還有茂迪、中工、中美晶、玉晶光、華新科、奇力新與新日光漲幅有4%以上。

而台塑化昨日發生券商「胖手指」事件，導致最後一盤股價跳水，而今天開盤則直衝漲停，來到116.5元的價位。

關鍵字美股升息台股早盤漲百點光電
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