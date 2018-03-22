狼父洗腦2女兒「媽不在要滿足爸」　9年性侵上千次

不配為人父！新北市一名年約 40 歲的狼父與妻子離婚後獨自撫養兩名女兒，卻從兩人就讀幼稚園時灌輸「媽媽已離開，但爸爸有需要，妳應該讓爸爸滿足」的偏差觀念，藉此對女兒伸狼爪、大逞獸慾。直到大女兒讀國中將此事告知男友，才揭發狼父多年來的淫行。
綜合媒體報導，該名狼父自 2008 年 8 月起，先對當時才幼稚園大班的大女兒灌輸錯誤觀念，要求她幫助自己洩慾， 2010 年 10 月起，又將狼爪伸向當時年僅 4 歲、就讀幼稚園中班的小女兒，對她猥褻、性交。
礙於父親是家中支柱，加上多年來被灌輸錯誤觀念，兩姊妹明知父親淫行仍選擇隱忍。直到去年大女兒升上國中二年級，向男友吐露父親惡行，男友氣得轉告校內輔導老師，才曝光狼父變態行徑。
狼父到案後向警方坦承犯行，在兩名女兒的姑姑及大伯責問時，直接下跪坦承一切，未料接受檢察官偵訊時，卻翻供辯稱因母親住院、一時不知所措怕沒人顧女兒，才向警方坦承性侵，更稱是因先前曾沒收女兒們手機遭到誣陷。
但因兩名女兒指證歷歷，加上狼父曾向親人下跪承認犯行，檢察官最終不採信狼父說法，依兩名女兒說詞，認定大女兒遭性侵 193 次、猥褻 191 次，小女兒則遭性侵 271 次、猥褻 814 次。昨（ 21 ）日依加重強制性交、猥褻及對未滿 14 歲女子性交及猥褻罪嫌起訴狼父。