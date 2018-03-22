狼父洗腦2女兒「媽不在要滿足爸」　9年性侵上千次

不配為人父！新北市一名年約 40 歲的狼父與妻子離婚後獨自撫養兩名女兒，卻從兩人就讀幼稚園時灌輸「媽媽已離開，但爸爸有需要，妳應該讓爸爸滿足」的偏差觀念，藉此對女兒伸狼爪、大逞獸慾。直到大女兒讀國中將此事告知男友，才揭發狼父多年來的淫行。

綜合媒體報導，該名狼父自 2008 年 8 月起，先對當時才幼稚園大班的大女兒灌輸錯誤觀念，要求她幫助自己洩慾， 2010 年 10 月起，又將狼爪伸向當時年僅 4 歲、就讀幼稚園中班的小女兒，對她猥褻、性交。

礙於父親是家中支柱，加上多年來被灌輸錯誤觀念，兩姊妹明知父親淫行仍選擇隱忍。直到去年大女兒升上國中二年級，向男友吐露父親惡行，男友氣得轉告校內輔導老師，才曝光狼父變態行徑。