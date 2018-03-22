精神健康為由 澳洲賭王帕克辭皇冠董事

澳洲皇冠度假酒店集團 (Crown Resorts) 董事、有「澳洲賭王」之稱的富商帕克 (James Packer) 昨 (21) 日突然宣佈，以精神健康理由辭職，是他繼 2015 年後再次離開集團。

香港《文匯報》綜合外媒報導，50 歲的帕克身家估計達 39 億澳元，是家族第 3 代傳人，他 2005 年接手家族事業後，逐漸放棄傳媒和牧場業務，專注發展賭場，並成立皇冠集團。帕克目前透過公司持有皇冠 47% 股份，是皇冠最大股東。

皇冠前身 PBL 曾與新濠國際 (0200-HK) 合作，在澳門興建賭場和酒店，開拓大中華市場。澳洲皇冠度假酒店集團 19 名員工或前員工前年被指在中國大陸非法拉客，案件去年宣判，16 人聚眾賭博罪成遭判監。案發時並非董事局成員的帕克去年坦言，對事件感到震驚和失望。