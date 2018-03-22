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中央社

巴西大停電 至少14州近2000城市受影響

中央社2018/03/22 09:35
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）巴西北部美山水力發電廠輸電線路今天下午發生故障，導致北部和東北部至少14州發生大停電。

據當地電力公司指出，阿拉戈斯（Alagoas）、阿瑪帕（Amapa）、亞馬遜、塞阿拉（Ceara）、馬蘭豪（Maranhao）、巴拉（Para）、巴萊巴（Paraiba）、彼奧（Piaui）、培南布可（Pernambuco）、北大河（RioGrande do Norte）、宏東尼亞（Rondonia）、謝吉貝（Sergipe）和多干定（Tocantins）13州1689個城市受影響，占這些州城市總數的94%。巴伊亞（Bahia）州未提供數據。

聖保羅、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、巴拉納（Parana）、聖卡塔里納（Santa Catarina）部分城市和聯邦特區巴西利亞也發生停電。

國家電力系統管理局聲明指出，正在調查斷電原因，初步懷疑是用電超負荷，引發連鎖反應，導致停電。

礦能部長費柳（Fernando Coelho Filho）表示，連接巴拉州美山（Belo Monte）水力發電廠輸電線路因用電負荷承受不了而發生故障，當局正在調查故障原因。

負責操作美山水電廠的北部電力公司聲明指稱，停電不是由發電廠引起的，發電廠也受到停電影響。

巴拉電力中心則說，在州東北部的土古魯伊（Tucurui）電廠發現問題，但還在調查中。

近年來，巴西已多次發生大停電，最嚴重的一次在2009年11月10日，惡劣的天氣條件導致伊泰普（Itaipu）水力發電廠3條輸電線路發生故障，巴西4州完全停電，另外14州局部停電，將近9000萬人受斷電影響；巴拉圭90%的區域也受大停電影響。（編輯：王同禹）1070322

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