流感疫苗暫不升級 陳時中：無政治算計

不過，衛福部疾病管制署昨天下午召開傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組聯席會議，會中專家建議今年秋冬的公費疫苗應以三價疫苗為主，預計民國111年後再導入四價疫苗。

衛生福利部部長陳時中今年1月中曾宣布，10月起流感疫苗將以預防4種病毒的四價疫苗，取代預防3種流感病毒的三價疫苗。

（中央社記者張茗喧台北22日電）衛福部原訂10月全面將流感疫苗從三價升級為四價，昨天專家會議卻推翻這項政策，外傳是政治力介入所致。陳時中今天強調，「絕對沒有所謂的政治算計」，完全是專家的專業判斷。

今天有媒體報導，由於前行政院長林全擔任董事長的台灣東洋藥品僅販售三價疫苗，若推動四價疫苗恐被排除在疫苗競標案之外，甚至可能由前國民黨副主席詹啟賢領軍的國光生技拿下大半公費疫苗市場，質疑有政治力介入。

陳時中今天上午在立法院受訪時表示，今年公費流感疫苗維持三價疫苗、600萬劑是專家提出的建議，「絕對沒有所謂的政治算計」，雖然還未定案，但除非這段時間出現新的證據，才可能改變專家的建議。

陳時中說，他個人雖然傾向改用四價疫苗，但專家是針對藥品安全性、效益、世界各國潮流綜合判斷，因此還是要尊重專家意見，這也是設立這麼多委員會的主要目的，也鼓勵民眾不論自費或公費，都應盡可能提高疫苗接種率。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070322