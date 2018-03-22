山林水去年每股純益可望逾3元 今年專案工程續入帳營

環境工程業者山林水 (8473-TW) 去年第 4 季營收 8.58 億元創新高表現亮眼，全年營收為 27.42 億元，年增 22.94%，法人估山林水去年每股純益將超越 3 元，今年還有多個地區專案工程將入帳，營運動能看俏。

山林水今年 1 月營收再以 3.57 億元創單月新高，在今年工程案將持續入帳推升營運激勵下，今 (22) 日早盤股價以 74 元創創歷史新天價。山林水並將在明 (23) 日董事會確認去年財報。

山林水去年營收為 27.42 億元，年增 22.94%，法人看好去年每股純益將超越 3 元的水準；山林水總經理吳人傑指出，該公司 2018 年還有包括龍潭、台中外埔、彰化及屏東等地的專案工程都將完工，帶動營收成長。