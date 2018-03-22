法巴證錯帳6千多張今須買回　顧立雄承諾1周內完成調查

立法院財委會今日邀請金管會主委顧立雄率領所屬機關首長暨中央存保公司、證交所、期交所、集中保管結算所等董事長、總經理列席業務報告，並備質詢。對於法銀巴黎證券錯帳賣出台塑化股票一事，證交所董事長許璋瑤說，這是單一事件，沒有特殊情況。

針對法銀巴黎證券21日錯帳賣出1.4萬張台塑化股票，導致股價尾盤暴跌8.23%，證交所董事長許璋瑤今（22）日表示，初步調查是錯帳所致，依法今日要買回，股價應會上漲回穩。金管會主委顧立雄也說，會了解錯帳是電腦程式包括內控本身有問題？還是投資人指令問題？他並承諾1周內會了解清楚給答案。

許璋瑤進一步提到，法銀巴黎證券沒有其他目的，純粹只是錯帳關係，原來客戶只要賣出5000張左右的台塑化，但因為系統連續輸入3次，造成賣出張數高達1萬5000張左右，增加了9000多張。

雖然一般個股如果漲跌超過3.5%會有暫停機制，可處理輸入錯帳問題，但因錯帳時間是在下午1點29分才輸入，價格已持續下跌，未反映到3.5%暫停機制。

許璋瑤強調，發生錯帳依法要申報，目前法銀巴黎證券已向證交所申報6400張左右的錯帳，今日在市場交易時會處理，即這6400張要再買回來，價格變動方向應會上漲回穩，但還是要市場決定，而證交所也會繼續了解這個事情，希望圓滿結束。

顧立雄在回覆立委質詢時也表示，經向證交所了解，主要是法銀巴黎證券錯帳，系統重複輸入，會以申報錯帳方式處理，申報錯帳約6485張、金額6.8億多元，金管會會了解這樣的下單系統有沒有問題，看是電腦程式包括內控有問題？還是投資人指令的問題？了解後會再跟委員報告，他也承諾1周內會給答案。