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憂心來回報復 鮑爾：Fed成員越來越擔心川普貿易政

鉅亨網2018/03/22 09:52
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投資者關切的全球貿易戰風險，也是 Fed 新任主席鮑爾 (Jerome Powell) 的擔憂。

然而，鮑爾在首次記者會上表示，關稅戰沒有引起 Fed 官員改變他們對經濟前景的展望，未來的預期會視未來情況而定。

鮑爾表示，「FOMC 一些成員確實提出了關稅的問題，但一如的總結，沒有人認為貿易政策的改變會對目前的前景有任何影響。」

「但一些成員提到他們與全國企業領導者的談話，稱貿易政策已經成了大家擔憂之事。」

美國川普總統針對鋼鐵課徵 25% 關稅，針對鋁則課徵 10% 關稅。

近期投資者調查數據顯示，貿易緊張關係加劇已經是未來成長的最大風險。

本週的 FOMC 會議，成員也上修 2018 年 GDP 成長預期，自 12 月份預期的 2.5% 調升為 2.7%，2019 年的成長預期自 2.1% 上修至 2.4%。然而，之後的成長恐怕會冷卻，2020 年成長預計 2%，更長期成長預期仍僅 1.8%。

如果其他國家對美國征稅進行報復，情況可能會改變。

鮑爾表示，「我們 FOMC 成員報告，對於未來貿易行動，他們聽到一些相較新的擔憂。他們認為這會是前景的風險，大家討論的是更廣泛的報復行動，更廣泛的來回報復行動。」

FOMC 在會議上核准升息 25 個基點，將基準資金利率調升至介於 1.5% 至 1.7% 範圍，成員指出，目前經濟前景已經「增強了。」

 

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