憂心來回報復 鮑爾：Fed成員越來越擔心川普貿易政

投資者關切的全球貿易戰風險，也是 Fed 新任主席鮑爾 (Jerome Powell) 的擔憂。

然而，鮑爾在首次記者會上表示，關稅戰沒有引起 Fed 官員改變他們對經濟前景的展望，未來的預期會視未來情況而定。

鮑爾表示，「FOMC 一些成員確實提出了關稅的問題，但一如的總結，沒有人認為貿易政策的改變會對目前的前景有任何影響。」

「但一些成員提到他們與全國企業領導者的談話，稱貿易政策已經成了大家擔憂之事。」

美國川普總統針對鋼鐵課徵 25% 關稅，針對鋁則課徵 10% 關稅。