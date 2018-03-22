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跟Fed同步 香港金管局今宣佈上調利率1碼至2%

鉅亨網2018/03/22 10:01
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美國聯準會 (Fed) 宣佈調升聯邦基準利率 1 碼 (0.25%) 後，香港立即跟進。香港金管局今 (22) 日宣布，基本利率上調 25 基點至 2%。港匯今早持續破底，金管局預料港匯很快會觸及 7.85 弱方保證水平

港滙昨低見 7.8466，今日續破底，早盤低見 7.8469，距弱方保證水平僅 31 點子。

港元兌美元走勢
港元兌美元走勢

曾在月初就為港匯打預防針的金管局總裁陳德霖今早表示，Fed 升息決定符合預期，而港美息差擴闊，為套息交易提供更大誘因，相信港滙於短時間內會很快觸及 7.85 水平。金管局屆時會買港元及賣美元，令貨幣基礎下跌，為港元利息正常化提供條件，當局會保證港匯不會弱過 7.85 水平，市場無需擔心。

港美自差擴大。(圖：香港財資市場公會）
陳德霖表示，港美自差擴大，為套息交易提供更大誘因。(圖：香港財資市場公會）

一如市場預期，Fed 周三宣布升息 0.25%，聯邦基金利率區間上調至 1.5 至 1.75%。Fed 的「點陣圖」顯示，官員維持今年升息 3 次的預期，即計及這次升息後，年內再升息 2 次，但明年升息次數則由去年 12 月預期的兩次增至 3 次。

陳德霖續指，多位 Fed 委員中，7 位認為今年升息 4 次，6 位認為升息 3 次，2 位認為少於 3 次，反映 Fed 委員對今年利率走勢看法不一致。

Fed 目前預期，到 2020 年底之前，聯邦資金利率總共會調升 8 次 1 碼，其中包括今年 3 次，明年 3 次，2020 年 2 次，到 2020 年底之前，利率將上升至接近 3.4%。

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