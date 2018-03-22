跟Fed同步 香港金管局今宣佈上調利率1碼至2%

美國聯準會 (Fed) 宣佈調升聯邦基準利率 1 碼 (0.25%) 後，香港立即跟進。香港金管局今 (22) 日宣布，基本利率上調 25 基點至 2%。港匯今早持續破底，金管局預料港匯很快會觸及 7.85 弱方保證水平。

港滙昨低見 7.8466，今日續破底，早盤低見 7.8469，距弱方保證水平僅 31 點子。

港元兌美元走勢

曾在月初就為港匯打預防針的金管局總裁陳德霖今早表示，Fed 升息決定符合預期，而港美息差擴闊，為套息交易提供更大誘因，相信港滙於短時間內會很快觸及 7.85 水平。金管局屆時會買港元及賣美元，令貨幣基礎下跌，為港元利息正常化提供條件，當局會保證港匯不會弱過 7.85 水平，市場無需擔心。