傳國巨MLCC報價4月將再漲價 股價衝破500元

被動元件通路商透露，龍頭廠國巨 (2327-TW) 將啟動新一波漲價行動，包括尺寸 0201-1206 規格的 MLCC，4 月將漲價 40-50%，激勵國巨股價跳空衝過 500 元大關，再創歷史新高，也擠下樺漢 (6414-TW) 及亞德客 - KY(1590-TW)，成為台股第 8 高價股。

被動元件族群也受惠於國巨跳漲，信昌電強攻漲停，奇力新 (2456-TW)、九豪 (6127-TW)、鈞寶 (6155-TW)、大毅 (2478-TW)、美磊 (3068-TW)、興勤 (2424-TW)、華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、立敦 (6175-TW)、華容 (5328-TW)、凱美 (5317-TW) 也均上漲超過 2%。