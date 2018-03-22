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傳國巨MLCC報價4月將再漲價 股價衝破500元

鉅亨網2018/03/22 10:07
鉅亨網 / NOWnews
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被動元件通路商透露，龍頭廠國巨 (2327-TW) 將啟動新一波漲價行動，包括尺寸 0201-1206 規格的 MLCC，4 月將漲價 40-50%，激勵國巨股價跳空衝過 500 元大關，再創歷史新高，也擠下樺漢 (6414-TW) 及亞德客 - KY(1590-TW)，成為台股第 8 高價股。

被動元件族群也受惠於國巨跳漲，信昌電強攻漲停，奇力新 (2456-TW)、九豪 (6127-TW)、鈞寶 (6155-TW)、大毅 (2478-TW)、美磊 (3068-TW)、興勤 (2424-TW)、華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、立敦 (6175-TW)、華容 (5328-TW)、凱美 (5317-TW) 也均上漲超過 2%。

通路商表示，國巨這次漲價等於全系列調漲，甚至部分報價仍低的產品，漲幅將超過 100%，還傳出可能達 800%，而且因應旺季即將到來，因此有部分提前備料的訂單湧入，使得漲價難度降低，同時國巨也開闢了一條提貨通道，每周提供 20% 的現貨產能，讓通路商及 EMS 廠自行開價提貨。

法人表示，目前 MLCC 已經確立轉為賣方市場，尤其當日廠村田日前宣布漲價減產後，更讓標準型產品的產能更加吃緊，也讓之前因為日廠沒漲價，而轉到日廠的訂單，被迫要重新回流台廠下單，如果日廠減產動作持續，不排除第 3 季供給缺口還會擴大。

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關鍵字被動元件國巨樺漢亞德客-ky漲價headline
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