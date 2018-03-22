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中央社

國產配息0.5元創10年高 今年量價齊揚

中央社2018/03/22 10:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北22日電）混凝土大廠國產實業董事會通過去年財報，並決議每股配發現金股利新台幣0.5元，創下10年來新高，殖利率約5.3%。國產表示，最壞時刻已過，今年水泥和混凝土市場量價齊揚。

國產去年合併營收164億元，年增1.8%；稅後淨利28.1億元，每股盈餘(EPS) 2.01元，董事會決議每股配現金股利0.5元，創10年來新高。如以目前股價9.4元計算，現金殖利率為5.3%。

國產副總經理邱隋益表示，去年營收和獲利均增長，主要是台灣的預拌混凝土出貨量為613萬立方公尺，較2016年的580萬立方公尺，成長5.6%。中國大陸的褔建水泥廠水泥出貨價量齊揚，成長最明顯，去年銷售量為181萬公噸，年增17.5%，營收約新台幣19.1億元，年增33.56%。

邱隋益指出，水泥和混凝土業的最壞時刻已過，今年房地產市場買氣較積極，六都前2月買賣移轉棟數亦逐月增加，呈現「價穩量緩增」走勢，加上國內大型建商又開始獵地；政府「前瞻基礎建設」將帶動民間投資1.7兆餘元，這些跡象均有利於房地產的復甦，或許無法即時大幅成長，但至少最壞的時刻過去了。

邱隋益說，今年台灣混凝土市場雖然價格還未回升，但需求量已逐漸回溫，前2月國內混凝土出貨量97萬立方公尺，年增10.2%，營收16.2億元，年增4.5%。估計全年出貨量約630萬立方公尺到650萬立方公尺，年成長目標5%。

至於中國大陸的水泥市場更是處於價量齊揚的局面，他強調，今年2月、3月大陸水泥市場通常是春節後相對淡季，價格會下調，但今年的福建水泥價格維持每公噸人民幣350元，比去年同期的280元高得多，今年光是前2月水泥出貨量達26萬公噸，成長33%，營收更達新台幣3.9億元，更大幅躍升77.2%，估計今年全年褔建水泥廠銷售目標為200萬公噸，成長目標逾10%。(編輯：陳永昌)1070322

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