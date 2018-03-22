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〈金管會立院備詢〉台塑化錯帳是系統連輸入3次 今天

鉅亨網2018/03/22 10:10
鉅亨網 / NOWnews
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台塑化 (6505-TW) 昨 (21) 日尾盤暴跌 8.23%，主因是法銀巴黎證券錯帳，對此，證交所董事長許璋瑤今天在立法院財委會時表示，此事件主要原因是法國巴黎證券系統錯帳連續輸入 3 次，造成「多賣」台塑化股票，法銀巴黎證券已申報 6400 張錯帳，許璋瑤強調，「今天這 6400 張都要再買回來」。

台塑化昨日尾盤爆出 1 萬 5200 張大量殺出，股價由原本上漲 1 元，因為錯帳，導致直線跳水下殺大跌 9.5 元，跌幅達 8.23%，錯帳金額高達 6.8 億元。

許璋瑤表示，這是單一事件，主要是法銀巴黎證券錯帳，客戶原本只要賣出近 5000 張台塑化，但因為系統連續輸入 3 次，造成賣出張數高達 1 萬 5000 張左右。

許璋瑤強調，法銀巴黎證券沒有其他目的，純粹只是錯帳關係，同時，法銀巴黎證券也已經依法向證交所申報錯帳，目前已先行申報 6400 張左右的錯帳，今天在市場交易時，這 6400 張都要再買回來。

許璋瑤強調，一般個股如果漲跌超過 3.5%，證交所監控系統自然就會有暫停機制，可處理輸入錯帳問題，但昨天錯帳時已是 1 點 29 分才輸入，造成價格已持續下跌，所以未反映到 3.5% 暫緩機制，會繼續處理，應可圓滿處理。。

立委也關切是否對法銀巴黎證券進行懲處，金管會主委顧立雄表示，會先行了解下單系統問題，進一步了解之後，再決議怎麼處理。

台塑化股價今天跳空漲停，成交量不到 5000 張，漲停鎖死，委買張數還超過 4000 多張，亦即連證交所要把 6400 張全數買回都買不到。

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關鍵字金管會台塑化錯帳法國巴黎證券證交所headline
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