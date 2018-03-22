京華城要賣了？　容積率、商場動線爭議話題不斷

市場傳出威京集團關係事業京華城，傳出上個月召開股東會，通過處分資產提案，並授權董事長處理。近年京華城營運雖打平，但折舊再加上還有銀行貸款的利息，因此仍處於赤字狀態，而股東會通過處分資產，市場預估標售價格將在400億元至500億元之間。

京華城2001年11月正式開幕，由威京集團創辦人沈慶京投入120億元打造，為當時全台最大的購物中心，也曾是亞洲最大的球體商場建築，中工、中石化等威京集團關係企業持股約7成。不過之前因為商場動線規畫不佳，位置較其他百貨距離捷運站較遠，因此營業狀況不佳。近年來京華城力求生存，引進許多親子遊樂品牌，也成為家庭客群周末假日常去的地方。