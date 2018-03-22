主席處女秀 鮑爾當家Fed不再拘泥理論

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天釋出一個訊息：未來制定貨幣政策時，不會像過去30年歷任主席那樣仰賴理論或模型，而會依據美國經濟表現來判斷。

彭博報導，剛剛結束上任後首次貨幣決策會議，看到聯準會宣布2018年首次升息的鮑爾（Jerome Powell），暗示他不會揣測勞動市場限度，或推測共和黨減稅帶來的刺激成長效果。

他要說的是：看到經濟在變的時候，他會知道。

鮑爾今天在華府告訴記者：「數據並未顯示我們處在通膨加速的關口。」「我們已經看到薪資略有上升，物價上漲，現在那種狀況似乎更常見了。」