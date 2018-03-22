想避免臉書隱私被侵害 KPMG建議做好「雙清」工

臉書陷入個資外洩風暴，KPMG 數位安全服務負責人謝昀澤今 (22) 日指出，對臉書或社群工具的用戶，要保護自身個人隱私，至少要做到經常清理社群工具中 APP 連結，清理所使用瀏覽器的 cookie 瀏覽紀錄這兩件「雙清」的工作，才能避免成為下一個隱私被侵犯的受駭者。

謝昀澤指出，嚴格來說，此一事件並非傳統的駭客入侵竊取個資的傳統資安事故，而是社群網路服務因營業模式或協作廠商的管理疏失或不當利用，所導致的侵害用戶隱私事件。

他說，此類事件檢討的關鍵重點，並不在企業的防毒、防駭，而在這些新科技媒體產業，能否修正隱私保護的重大瑕疵與缺陷流程，並升級成能兼顧隱私保護的產品或服務。這項轉型是否能成功，也攸關臉書這樣的互聯網大帝國，能否持續壯大的關鍵因素。