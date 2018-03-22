樺漢旗下小金雞瑞祺電 3/23起競拍 底價87.8

瑞祺電為台灣工業網安設備領導龍頭大廠，專精高規工業等級網路及通訊安全相關伺服器產品，銷售對象皆為歐、美、日國際知名上市電信商、系統整合商及軟體供應商，外銷比例 90% 以上。

樺漢 (6414-TW) 旗下網安設備大廠瑞祺電 (6416-TW) 配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股 6805 張，其中 5444 張將採競價拍賣，競拍期間為 3 月 23 日起至 3 月 27 日止，競拍底價每股 87.83 元，每人最高得標張數不超過 680 張，預計 3 月 29 日開標，4 月中旬正式掛牌。

樺漢目前是瑞祺電最大股東，瑞祺電 2016 年起除原有本業網路通訊安全應用系統產品線，進入電信級 vCPE 及 uCPE 等終端客戶通訊產品、工控寬溫網安設備及雲端 Storage Server 儲存裝置，2017 年並取得美國知名軟體系統商之電信市場通用終端設備 (SD-WAN) 大型專案，推升營收成長。

瑞祺電 2016 年營收及每股純益分別為 36.65 億元及 6.67 元，2017 年營收則創歷史新高，達 40.36 億元，每股稅後純益 5.61 元。