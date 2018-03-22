華為攻美再受挫 Best Buy將提「分手」

此舉對華為來說是一個沉重打擊。作為全球僅次於蘋果和三星的第三大智慧手機供應商，華為公司一直努力在美國建立存在感。百思買是華為最大的零售合作夥伴之一，也是在美國能看到華為手機的極少數地點之一。

華為原本希望在今年一月的國際消費電子展（CES）上宣佈與 AT&T 就 Mate10 Pro 智慧手機的銷售達成夥伴關係，最後迫於政治壓力，合作告吹，幾天後，電信商威瑞森（Verizon）推翻了先前為華為銷售手機的計畫。

華為消費者業務 CEO 餘承東承認，儘管缺乏運營商合作夥伴讓華為很受傷，但「消費者將遭受更大打擊」，因為他們失去了因強大的 Mate10 Pro 換用 Android 手機的大好機會。



獨角獸 A 股上市盛宴 仍無意願參與

另外，最近獨角獸回歸 A 股盛宴正熱鬧揭序曲，向來堅持不上市的華為動向也備受矚目。



有分析指出，如果華為像娃哈哈那樣清理員工股權，以圖在 A 股 IPO，那市值很可能是 A 股甚至亞洲市值第一。根據先前估算，華為 2017 年度員工分紅總規模達到 168 億元人民幣，此等現金分紅規模放在 A 股也是排名前列。

日前招商證券報告，除了 8 家首批試點 CDR 的公司之外，，華為也有意向參與本輪資本市場「新經濟」戰略，消息一出，引起外界震驚與振奮，不過華為內部相關人士向《證券日報》記者表示，從沒聽說過上市這回事，可能是資本市場的炒作，華為仍堅持此前不上市的想法。