結束神隱　祖克柏首度坦承：臉書犯了錯

▲臉書上有許多第三方應用程式，可以獲得使用者臉書上的個人及朋友資訊。（圖／翻攝自 PCMag , 2018.3.22）

全球最大的社群網站臉書（Facebook）日前遭爆於 2014 年間，有多達 5000 萬筆用戶個資外洩。美國資料分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）遭控利用這些個資，來發送個人化的政治廣告，甚至在 2016 年美國總統大選時影響選情。消息曝光後，引發批判聲浪不斷，而始終神隱的臉書執行長兼創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）在美國時間 21 日終於打破沉默，首度承認「犯了錯」。

祖克柏在臉書上 PO 文談起這次風波的原委；他表示，2014 年臉書開始調整平台，加強用戶個資保護，不料之後一名應用程式設計者寇根（Aleksandr Kogan）開發了一個「個人測驗」的 app，有多達 30 萬名臉書用戶使用，而這個 app 獲得了可共享使用者臉書上個人及朋友個資的權限。寇根事後和「劍橋分析」分享了這些資料，臉書得知後，立即要求刪除這些個資，但對方似乎並沒有完全刪除。如今臉書已經將該機構停權。



▲應用程式設計者寇根（圖）和資料分析公司「劍橋分析」分享了臉書用戶個資。（圖／翻攝自 CNN , 2018.3.22）

祖克柏坦言，臉書的確「犯了錯」、「我們有責任保護用戶的個資安全，如果做不到這點，我們便沒有資格去服務用戶。」

祖克柏也提出了積極的補救措施，包括了將限制第三方應用程式連接至臉書資料庫，防止個資外洩；再來，將會嚴格限制開發人員的資料存取權限，防止濫用個資的情況再發生；最後，臉書的「動態時報」（News Feed）將在下個月推出新功能，讓用戶能夠刪除可能收集個資的第三方應用程式。

至於許多人批評他在風波爆發後，一直神隱不出面，祖克柏則解釋，目前已經答應接受美國有線新聞網 CNN 的專訪，很快就會公開做出說明。