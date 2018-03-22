昱晶去年虧損收斂 每股虧2.93元

昱晶去年全年營收為 143.06 億元，年減 2.56%，毛利率 - 5.3%，較 2016 年的 - 10.4% 改善，營益率 - 9.9%，較 2016 年的 - 15.4% 改善；稅後虧損 14.93 億元，每股稅後虧損 2.93 元，較 2016 年虧損幅度收斂。

太陽能電池廠昱晶 (3514-TW) 公布去年財報，受到出貨量增加帶動，全年營收年增逾 2 成，毛利率與營益率均較 2016 年改善，使得虧損大幅收斂，稅後虧損 14.93 億元，每股稅後虧損 2.93 元，不過去年仍是昱晶連第 7 年虧損。

昱晶去年第 4 季營收為 39.08 億元，季增 2.82%，年增 30.05%，毛利率 - 5.4%，較上季的 4.2% 轉負，但較 2016 年同期 - 7.15% 成長，營益率 - 10.2%，較上季的 - 0.4% 衰退，但較 2016 年同期 - 11.4% 成長；稅後虧損 3.76 億元，較上季轉虧，也較 2016 年同期虧損擴大，每股稅後虧損 0.72 元。

昱晶表示，去年第 4 季營收成長來自出貨量上升，但受到淡季間價格下滑影響，毛利率表現不如第 3 季；去年全年太陽能產品出貨量達 1.96GW(十億瓦)，較 2016 年成長 24%，毛利率與營益率也較 2016 年改善，使虧損幅度收斂。

展望今年，昱晶認為，由於太陽能發電成本日益下降，預期今年全球需求將繼續成長，並達到超過 100GW 的規模，除提供高端產品做出差異化外，也將投入更多資源於下游模組與終端市場。