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中央社

東半球漁船爭議 謝長廷：日方舉證捕魚照

中央社2018/03/22 10:31
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北22日電）蘇澳籍東半球28號漁船3、4日遭日本公務船緊追。駐日代表謝長廷今天表示，政府處理的立場沒有軟弱，5日就向日方抗議，但日方隔天提出照片，證明漁船有釣魚、捕魚行為。

立法院外交及國防委員會今天邀請謝長廷、外交部長吳釗燮等人列席，報告「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件相關因應作為與台日海權爭議相關談判現況與進程」，並備質詢。

謝長廷報告時表示，駐日代表處5日向日方提出抗議，認為日方執法過當；但日方不接受，堅持是依法執行。因此，也要求日方提出證據。

他說，6日日方拿出3日拍到的照片，照片中可看到東半球28號有釣魚、捕魚的行為，還有2條魚。基於外交信賴，也不能提出反證的情況下，因此相信日方的證據。

謝長廷表示，日方認為3日要這艘漁船停船接受檢查，但漁船逃逸，4日又看到同一艘船，出現在台日漁業協議水域之外，因此實施緊追權。

首次列席外交及國防委員會備詢的吳釗燮則表示，駐日代表處第一時間的抗議，是基於日方在沒有充分證據下，就對台灣漁船實施緊追。即便在日方提出證據後，他認為抗議仍是有效的，日方應事先向台灣通報，也不應緊追漁船到台灣的暫定執法線內。

吳釗燮強調，處理漁船爭議，政府的立場沒有軟弱，一定會堅持立場。但因為雙方立場不同，需要時間持續協商。

台灣日本關係協會秘書長張淑玲說，上週在台北召開的台日漁業委員會中，也多次重申台灣立場，要求日方尊重台灣漁船的作業權益。

漁業署先前指出，東半球28號漁船的漁業執照為延繩釣漁業，在3月1到3日間進入台日漁業協議海域內及海域外作業捕魚，由於在此海域內作業必須事先申請核備，東船未經許可作業，已經違反「延繩釣漁船赴台日漁業協議適用海域作業管理辦法」第3條規定。同時，在台日漁業協議海域之外作業，因為位處雙邊主張的重疊經濟水域，超出政府劃設的暫定執法線，台灣漁船在這個水域作業也會惹出爭議。（編輯：林興盟）1070322

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