300元一個問題　為問姻緣他兩年斥資175萬元

台北一名林姓女子 2015 年前往新北市某廟宇參拜，認識了江姓算命師，林女以每個問題 300 元的代價，兩年內問了算命師多達 7000 個感情問題，累計算命費用高達 200 多萬元。經江姓算命師打折後，費用仍達 175 萬元，沒想到林女最終還是與男友分手，因此怒告算命師詐欺。台北地檢署最終認定林女罪證不足，昨（ 21 ）日不起訴江姓算命師。

林女 2015 年與江姓算命師結識，不斷詢問與男友之間的感情事，並認為江姓算命師很準，因此，只要遇到感情問題，林女都會打電話給算命師諮詢，雙方約定以一個問題 300 元為代價，累積到一定的問題後再付款。

林女在兩年間，時常打給江姓算命師問問題，甚至連「明天會不會遇到他」都當成一個問題，因此累積了多達 7000 個問題，江姓算命師打了 8 折請林女一次付清，總計 175 萬。

不過，最終林女還是在去（ 2017 ）年與男友分手，一時心有不甘，認為江姓算命師根本不準，怒告詐欺；檢察官詢問林女，為何分手這麼久了才提告，林女辯稱是怕算命師會法術，怕遭下降頭，所以才沒有在第一時間提出告訴。

江姓算命師到案後表示，自己與林女約定好價錢，而且每次通電話都有明確告知這次算命的費用，林女都沒有意見，不能因為雙方分手就認為這是在詐欺。經檢方調查，也認為算命師並無詐欺的犯意，所以不起訴。

網友則對林女花了 175 萬問姻緣相當傻眼，紛紛留言「不問自己問命理」、「天底下有這麼笨的人」，也有網友揶揄「這女的真有錢，身上有 175 萬還怕找不到下一個？」