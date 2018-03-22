祖克柏首次對臉書「資安門」事件道歉 願意前往國會作

臉書 (FB-US) 共同創辦人兼執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在周三晚間接受 CNN 採訪，為數據公司劍橋分析竊取臉書 5000 萬用戶個資事件道歉，並表示他願意在國會作證。

祖克柏接受 CNN 主播 Laurie Segall 訪問時表示：「這次事件很嚴重的破壞了信任，我真的很抱歉發生了這件事。我們現在的責任是確保不會再發生類似事件。」

此外，祖克柏表示，他願意前往國會作證。他說：「我們將指派臉書對此事件有最多理解的人前往，但如果那個人是我，那麼我很樂意過去。」根據 C-SPAN 的數據庫，祖克柏本人未曾在國會作證過，而共和黨和民主黨委員，都呼籲祖克柏親自前往作證。