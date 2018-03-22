MLCC傳再漲價風 台廠三巨頭衝高價

禾伸堂盤中最高來到140.5元，是2001年6月中旬以來波段高點，盤中來到138元，大漲5.3%。

華新科金走勢強勁，早盤一度攻上漲停123.5元，創2000年9月下旬以來波段高點，盤中來到121.5元，大漲8%。

國巨今天開高走強，盤中最高來到512元，突破500元大關，續創歷史新高價，盤中來到508元，漲4.1%。

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）市場傳出MLCC價格第2季另有一波漲價潮，受消息激勵，國巨飆破新台幣500元大關，續創歷史新高，華新科一度攻上漲停，禾伸堂衝近17年波段高。

市場傳出，積層陶瓷電容（MLCC）價格第2季開始將再度調漲，漲幅上看40%到50%。

中國媒體日前推測，被動元件會一路缺貨缺到今年底。

產業人士表示，大尺寸、高容值和低容值、應用在筆記型電腦和智慧型手機的MLCC產品，缺貨狀況尤其明顯，此外，應用在快速充電電源供應器所需的MLCC產品，缺貨狀況持續。

展望未來MLCC供貨狀況，產業人士預估，目前台廠整體MLCC安全庫存天數，平均已在30天以下，部分MLCC缺貨狀況可能會延續到今年底。

觀察全球積層陶瓷電容器產業版圖，主要大廠包括日本村田製作所、韓國大廠SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK等。

市場人士指出，MLCC產品缺貨，市場供不應求，可從日系大廠釋出產能、供給結構變化調整、以及市場需求大幅增加三個面向考察。現在MLCC機器設備交期遞延到8個月到12個月，這也使得標準型MLCC產能擴充設備遇到瓶頸。

此外，包括蘋果（Apple）、三星（Samsung）等品牌大廠手機，以及華為（Huawei）、Vivo和Oppo等中國手機廠，對MLCC被動元件拉貨力道擴增；加上快速充電功能需要高品質的電容器技術，對MLCC產品需求量高，且車用電子MLCC量持續增加，整體擴大MLCC供不應求的狀況。（編輯：郭萍英）1070322