原民好藝市　周六繽紛開場

由高雄市原民會所舉辦的「原民好藝市」活動， 將於3月24日星期六繽紛開場。歡迎市民朋友全家一同前往高雄市前鎮區原住民故事館，親身體驗豐富的鄒族文化，讓周末過得好有意思。
高市府原民會表示，3月份活動安排南台灣專業原住民舞團「祖韻文化樂舞團」，帶領大家認識鄒族群豐沛的文化，演繹鄒族特色舞蹈，將阿里山間的鄒族原味舞蹈踏入高雄城市裡。
原民會指出，高雄市有完整的原住民十六族居住聚集，各自有獨具魅力的傳統文化，為讓市民朋友就近欣賞體驗，每月都有主題族群安排於特定周六推出的「原民好藝市」活動。透過原味的文化體驗、原風的siraw市集、原心的DIY教室、原氣的歌舞表演，帶領民眾探索原民文化的奧妙，在喧囂的都會區也能享受原民山海藝術的薰陶。
▲原民好藝市活動，將於3月24日星期六繽紛開場。（圖／高雄市原民會提供，2018.03.22）
好藝市的「siraw市集」(siraw音同喜烙)，同時會有高山特色農產品、原民手作工藝品，及原味濃厚美食攤位，「原風」不動保留原民好味道。其中高山特色農產品在2月份時，甚至曾引發了民眾的搶購風潮，歡迎市民朋友把握難得機會搶購當令農特產。
也別忘了來聚會所，欣賞由原民唱將謝英雄先生所帶來的天籟演出，讓繁忙的身心靈得到樂舞的滋潤與涵養。原民會歡迎市民朋友全家大小趁周六假日來到「原民好藝市」享受精彩的原民文化。