原民好藝市　周六繽紛開場

由高雄市原民會所舉辦的「原民好藝市」活動， 將於3月24日星期六繽紛開場。歡迎市民朋友全家一同前往高雄市前鎮區原住民故事館，親身體驗豐富的鄒族文化，讓周末過得好有意思。

高市府原民會表示，3月份活動安排南台灣專業原住民舞團「祖韻文化樂舞團」，帶領大家認識鄒族群豐沛的文化，演繹鄒族特色舞蹈，將阿里山間的鄒族原味舞蹈踏入高雄城市裡。

原民會指出，高雄市有完整的原住民十六族居住聚集，各自有獨具魅力的傳統文化，為讓市民朋友就近欣賞體驗，每月都有主題族群安排於特定周六推出的「原民好藝市」活動。透過原味的文化體驗、原風的siraw市集、原心的DIY教室、原氣的歌舞表演，帶領民眾探索原民文化的奧妙，在喧囂的都會區也能享受原民山海藝術的薰陶。