NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈逆轉暴龍　詹皇飆35分17助攻影／Uber自駕車撞死人畫面曝光天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
地方

原民好藝市　周六繽紛開場

記者許薰方／高雄報導2018/03/22 10:57
▲南台灣專業原住民舞團「祖韻文化樂舞團」，帶領大家認識鄒族群豐沛的文化，演繹鄒族特色舞蹈。（圖／高雄市原民會提供，2018.03.22）
▲南台灣專業原住民舞團「祖韻文化樂舞團」，帶領大家認識鄒族群豐沛的文化，演繹鄒族特色舞蹈。（圖／高雄市原民會提供，2018.03.22）

由高雄市原民會所舉辦的「原民好藝市」活動， 將於3月24日星期六繽紛開場。歡迎市民朋友全家一同前往高雄市前鎮區原住民故事館，親身體驗豐富的鄒族文化，讓周末過得好有意思。

高市府原民會表示，3月份活動安排南台灣專業原住民舞團「祖韻文化樂舞團」，帶領大家認識鄒族群豐沛的文化，演繹鄒族特色舞蹈，將阿里山間的鄒族原味舞蹈踏入高雄城市裡。

原民會指出，高雄市有完整的原住民十六族居住聚集，各自有獨具魅力的傳統文化，為讓市民朋友就近欣賞體驗，每月都有主題族群安排於特定周六推出的「原民好藝市」活動。透過原味的文化體驗、原風的siraw市集、原心的DIY教室、原氣的歌舞表演，帶領民眾探索原民文化的奧妙，在喧囂的都會區也能享受原民山海藝術的薰陶。


▲原民好藝市活動，將於3月24日星期六繽紛開場。（圖／高雄市原民會提供，2018.03.22）
 
好藝市的「siraw市集」(siraw音同喜烙)，同時會有高山特色農產品、原民手作工藝品，及原味濃厚美食攤位，「原風」不動保留原民好味道。其中高山特色農產品在2月份時，甚至曾引發了民眾的搶購風潮，歡迎市民朋友把握難得機會搶購當令農特產。

也別忘了來聚會所，欣賞由原民唱將謝英雄先生所帶來的天籟演出，讓繁忙的身心靈得到樂舞的滋潤與涵養。原民會歡迎市民朋友全家大小趁周六假日來到「原民好藝市」享受精彩的原民文化。

關鍵字原住民故事館鄒族文化原民好藝市高雄市前鎮區
商品寄賣徵選　十三行提供銷售平臺六龜分局前進校園　宣導反毒觀念

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan