駐加代理代表投書 籲加國支持台灣加入CPTPP

他在投書中表示，台灣樂見加拿大及其他亞太10國8日在智利完成簽署歷史性協定CPTPP；台灣將全力以赴，為加入此一重要的高標準自由貿易集團，做好萬全準備。

首先，台灣是加拿大全球第12大、亞洲第5大貿易夥伴，2017年雙邊貿易總額達70億加元（約新台幣1557億元），較2016年成長9.09%。台灣的GDP高於CPTPP其中7個會員國，僅次於日本、加拿大、澳洲及墨西哥4國。台灣對加拿大的累計投資額2016年底達1.34億加元，未來幾年加拿大對台投資預期也會增加。

其次，台灣自1991年加入亞太經合會議（APEC），而CPTPP會員國對全體APEC經濟體開放。加國與台灣在APEC及世界貿易組織（WTO）有良好合作關係，雙方在此平台共享自由貿易與經濟自由化的理念。

此外，台灣與CPTPP成員的日本及東南亞國家如越南、新加坡及馬來西亞等維持緊密的經貿關係。逾20萬台裔加拿大公民在促進加國與亞太地區的利益與商機上，可扮演重要推手。

投書最後呼籲加國政府，把握機會支持台灣加入CPTPP，進一步強化加台經貿關係。（編輯：陳俊碩）1070322