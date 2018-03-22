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中央社

駐加代理代表投書 籲加國支持台灣加入CPTPP

中央社2018/03/22 10:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者胡玉立多倫多21日專電）渥太華國會山莊時報（The Hill Times）今天刊出台灣駐加拿大代理代表林明誠投書，他呼籲加國政府支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）。

林明誠的投書指出，一旦台灣加入CPTPP，將大幅提升加拿大的貿易成長。

他在投書中表示，台灣樂見加拿大及其他亞太10國8日在智利完成簽署歷史性協定CPTPP；台灣將全力以赴，為加入此一重要的高標準自由貿易集團，做好萬全準備。

投書提出3大理由，強調台灣加入CPTPP，將為加拿大提供顯著經貿利益，有助於推動加國全球經貿多元化。

首先，台灣是加拿大全球第12大、亞洲第5大貿易夥伴，2017年雙邊貿易總額達70億加元（約新台幣1557億元），較2016年成長9.09%。台灣的GDP高於CPTPP其中7個會員國，僅次於日本、加拿大、澳洲及墨西哥4國。台灣對加拿大的累計投資額2016年底達1.34億加元，未來幾年加拿大對台投資預期也會增加。

其次，台灣自1991年加入亞太經合會議（APEC），而CPTPP會員國對全體APEC經濟體開放。加國與台灣在APEC及世界貿易組織（WTO）有良好合作關係，雙方在此平台共享自由貿易與經濟自由化的理念。

此外，台灣與CPTPP成員的日本及東南亞國家如越南、新加坡及馬來西亞等維持緊密的經貿關係。逾20萬台裔加拿大公民在促進加國與亞太地區的利益與商機上，可扮演重要推手。

投書最後呼籲加國政府，把握機會支持台灣加入CPTPP，進一步強化加台經貿關係。（編輯：陳俊碩）1070322

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