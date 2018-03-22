歐盟宣佈研徵數碼稅 拿美科技業開刀 美歐貿易戰恐加

歐盟委員會昨 (21) 日宣佈，計劃改革針對科技企業的徵稅方式，要求大型科企向擁有實質業務的歐盟成員國，而非單單向歐洲總部所在國家繳稅，亦會對網上廣告收益、訂閱收入和出售用戶資料的收入徵收 3%「數碼稅」。

若方案獲歐盟成員國和歐洲議會通過，預料將打擊亞馬遜 (AMZN-US)、Google(GOOG-US)、facebook(FB-US) 和蘋果公司 (AAPL-US) 等美國科技巨企的獲利，恐加劇美歐在貿易議題上的磨擦。

目前不少科技企業均在荷蘭、盧森堡或愛爾蘭等稅率較低的歐盟國家，設立地區總部，統一處理歐盟地區所有收入，從而避免在法國等高稅率國家繳稅，例如亞馬遜業務雖遍及歐洲各地，但由於歐洲區總部設於盧森堡，故區內收入都只需按盧森堡的稅率繳稅。