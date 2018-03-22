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中央社

世界盃足球賽暖身 開幕戰用球上太空

中央社2018/03/22 10:52
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社哈薩克貝康諾21日綜合外電報導）2名美國太空人、1名俄羅斯太空人和1顆準備在俄羅斯舉辦的世界盃足球賽（World Cup）使用的足球今天升空，將花費2天的飛行時間抵達國際太空站（ISS）。

法新社報導，來自美國國家航空暨太空總署（NASA）的費尤斯特（Drew Feustel）和阿諾德（RichardArnold）乘坐聯合號MS-08（Soyuz MS-08）太空船，格林威治時間17時44分（台灣時間22日1時44分）從哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）升空，在俄羅斯同事阿騰葉夫（Oleg Artemyev）指揮下展開5個月任務。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）今天在聲明證實，火箭已「成功發射」，發射的所有階段「正常進行」。

他們3人過去都曾上太空，不過52歲的費尤斯特和54歲的阿諾德從未執行過長時間太空飛行任務。而第一次指揮聯合號的阿騰葉夫上次出任務是2014年，當時在國際太空站待了169天。

火箭發射前，阿騰葉夫家鄉的俄羅斯媒體報導，他向軌道實驗室提供一顆足球，這顆足球預計今年夏天將在俄羅斯登場的2018世界盃足球賽使用。

阿騰葉夫昨天在行前記者會說：「我們會帶一顆球一起去。」

俄羅斯聯邦太空總署同事希卡普羅夫（AntonShkaplerov）預計在世界盃足球賽開幕戰前兩週內，將球帶回地球。俄羅斯6月14日將在開幕戰對上沙烏地阿拉伯。（譯者：葉俐緯/核稿：盧映孜）1070322

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