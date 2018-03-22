網球／美網邁向50周年　公布新LOGO、重整球場

四大滿貫、美國網球公開賽(US Open Tennis Championships)今年將邁向50周年，美國網球協會（USTA）公布賽事新標誌，主視覺仍沿用1997年啟用的火球圖案，但從火球造型簡化成現代而流線型設計，並啟用整建過後的阿姆斯壯球場。

阿姆斯壯球場本為主球場，後建了新的主球場艾許球場（Arthur Ashe Stadium）， 是目前世界上最大的室外網球場，可容納2萬多名觀眾，改建過後的阿姆斯壯球場，預計可容納1萬多人座位列為美網2號球場。