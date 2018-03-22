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粉紅控注意　春季限定三大櫻花浪漫料理上市

記者陳致宇／台北報導2018/03/22 11:08
▲用味蕾品嚐櫻花的芬芳，桃山日本料理 4 月底前推出「緋櫻春雪宴」櫻花祭限定料理。（圖／台北喜來登飯店）
▲用味蕾品嚐櫻花的芬芳，桃山日本料理 4 月底前推出「緋櫻春雪宴」櫻花祭限定料理。（圖／台北喜來登飯店）

浪漫的櫻花季正式來臨，除了可以用眼睛欣賞美景，用味蕾品嚐櫻花的芬芳也是很棒的選擇。各大餐飲業者近日紛紛推出春季限定的櫻花料理，清麗的粉色外觀及撲鼻而來的櫻花香氣，立刻勾起每個人的食慾，想吃可得加快腳步。


▲甜點道明寺櫻餅裹上日本鹽漬櫻葉，淡淡櫻葉鹹香滲入米飯巧妙平衡豆餡甜膩。（圖／台北喜來登飯店）

台北喜來登飯店除了有獲選米其林二星的請客樓外，館內的桃山日本料理也是人氣超夯，即日起至 4 月底推出「緋櫻春雪宴」櫻花祭限定料理，包含櫻葉冰花鮭魚海膽、綜合生魚片、櫻煮鮑魚大根、鱈魚、春野菜、日本和牛佐櫻塩、春櫻散壽司，與限定甜品道明寺櫻餅等，用美饌演繹春櫻的靜謐之美。


▲ Selfish Burger 喀漢堡即日起到 5 月底推出春日限定「櫻花」漢堡。（圖／ Selfish Burger 喀漢堡）

除了日式料理之外， Selfish Burger 喀漢堡即日起到 5 月底推出春日限定「櫻花」漢堡，採用日本鹽漬櫻花，吃起來有淡雅清香；櫻花季期間，餐廳內還特別打造成櫻花主題情境，座位正上方就有櫻花樹，抬頭就能賞櫻，至店內消費還可參加和服換裝體驗，粉嫩氛圍彷彿走進一座櫻花盛開的祕密花園。


▲連鎖飲料品牌葵米自即日起至 4 月 30 日主打 3 款春櫻飲品。（圖／葵米）

連鎖飲料品牌葵米也自即日起至 4 月 30 日主打 3 款春櫻飲品，分別是以鹽漬櫻花辦、櫻花果露等基底調製的鹽漬春櫻・綠茶，利用日本醋漬關山櫻瓣打造酸甜口感的粉櫻夢幻．氣泡，以及帶有濃郁奶香的凍櫻．抹茶鮮乳， 3 月底前單筆消費滿 600 元即贈 100 元招待券 1 張。
 

關鍵字櫻花漢堡日本料理美食飲料限定
客人這麼做　網友：這個有專業

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