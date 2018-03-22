中國停科技交流 陳良基盼持續合作

（中央社記者朱則瑋台北22日電）科技部長陳良基今天表示，過往跟中國科技單位都有論壇等交流，但中國已單方面停掉，期待雙方可繼續合作，但須是在尊重台灣是主權獨立國家前提下。

立法院教育及文化委員會上午邀陳良基列席報告業務概況並備詢，中國國民黨籍立法委員柯志恩表示，行政院有提因應對台31項政策措施，科技部部分，有年輕學者養成、國際產學大聯盟等政策，但教授、學者拿到科技部補助計畫，還能不能申請中國科學基金？會不會有違法問題？

民主進步黨籍立委蘇巧慧說，科技人才當然可到全世界闖蕩，但要去明知有敵意的國家，當然要有充足準備再前往。