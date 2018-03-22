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中央社

中國停科技交流 陳良基盼持續合作

中央社2018/03/22 10:54
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北22日電）科技部長陳良基今天表示，過往跟中國科技單位都有論壇等交流，但中國已單方面停掉，期待雙方可繼續合作，但須是在尊重台灣是主權獨立國家前提下。

立法院教育及文化委員會上午邀陳良基列席報告業務概況並備詢，中國國民黨籍立法委員柯志恩表示，行政院有提因應對台31項政策措施，科技部部分，有年輕學者養成、國際產學大聯盟等政策，但教授、學者拿到科技部補助計畫，還能不能申請中國科學基金？會不會有違法問題？

民主進步黨籍立委蘇巧慧說，科技人才當然可到全世界闖蕩，但要去明知有敵意的國家，當然要有充足準備再前往。

陳良基說，其實科技部早就在推動不少因應計畫，中國對台政策其實沒幾項新東西，不需太多新回應，科技會持續鼓勵創新開放，發展前瞻技術，之後也會推出新計畫或方案。

陳良基表示，應鼓勵人才到全世界競爭，人才不管到哪都是台灣能力的延伸，沒限制要到哪。至於學者能否到中國申請科學基金，所有申請案須經研究單位向科技部申請，主要還是看研究單位主管機關規定如何。

陳良基說，其實相關合作或計畫申請，只要兩岸相關單位談好就可以，但絕不能沒談就申請；之前科技部跟中國科技部有部長級論壇，交流兩岸科技，但中國已單方面停掉，他覺得不宜中斷，非常期待雙方能繼續合作交流，但須是在尊重台灣是主權獨立國家前提下。（編輯：李明宗）1070322

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