影音／馬英九領銜護司法公投　三千份連署書反制陳師孟

監察委員陳師孟在立法院接受質詢時，稱要專查「辦綠不辦藍」司法恐龍，引起社會譁然，因此律師陳長文發起「反妨害司法公投聯盟」，由前總統馬英九領銜連署，今(22)日由總統府前副祕書長羅智強等人至中選會遞交連署書，並齊聲痛批陳師孟與民進黨殘害台灣司法。

出席遞交連署活動的共有馬辦發言人徐巧芯，總統府前副祕書長羅智強、楊鎮浯辦公室主任黃子哲、前新北市府副發言人葉元之與聯盟執行委員江宜臻、張斯綱等人。

反妨害司法公投聯盟公投主文為，「您是否同意：針對總統、立委、監委等高階公職人員以及司法與行政首長，意圖直接或間接為自己或他人所涉司法案件獲得有利或不利之裁判或處分，而對司法人員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰？」