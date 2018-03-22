影音／馬英九領銜護司法公投　三千份連署書反制陳師孟

監察委員陳師孟在立法院接受質詢時，稱要專查「辦綠不辦藍」司法恐龍，引起社會譁然，因此律師陳長文發起「反妨害司法公投聯盟」，由前總統馬英九領銜連署，今(22)日由總統府前副祕書長羅智強等人至中選會遞交連署書，並齊聲痛批陳師孟與民進黨殘害台灣司法。
出席遞交連署活動的共有馬辦發言人徐巧芯，總統府前副祕書長羅智強、楊鎮浯辦公室主任黃子哲、前新北市府副發言人葉元之與聯盟執行委員江宜臻、張斯綱等人。
反妨害司法公投聯盟公投主文為，「您是否同意：針對總統、立委、監委等高階公職人員以及司法與行政首長，意圖直接或間接為自己或他人所涉司法案件獲得有利或不利之裁判或處分，而對司法人員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰？」
羅智強表示，一般民主法治國家，都有妨害司法公正的規定，但在台灣，妨害司法公正行為可分為權與錢的影響力，像是用權法影響司法，比如陳師孟目前就在妨害司法。
羅智強批評，陳師孟之所以囂張做這件事情，因為根本沒有法律制裁，因此陳長文認為法治有漏洞，邀請馬英九領銜發起這項公投。
徐巧芯說，她今天是帶著馬英九連署書來，考量馬英九是卸任元首身分，所以是連署領銜人，馬對此感到尊重及欣慰，預祝護司法聯盟順利成功。
張斯綱表示，民眾對司法的滿意度是所有施政滿意度中最低的一項，總統蔡英文聲也高喊司法改革，但看起來還是沒用，人民依舊對司法高度不信任，所以第二階段要遞交的連署書要多，讓蔡英文聽到人民呼聲。
黃子哲批評，民進黨政府上台後對司法殘害有目共睹，不論是蔡英文對郭瑤琪案的黑手、陳師孟對扁案的態度，所以本次公投就是要給民進黨當頭棒喝，希望民眾一起力挺公投活動。