六龜分局前進校園向下扎根　宣導反毒觀念

為讓學生從小培養反毒知識，了解新興毒品對身心影響，進而建立起勇敢拒絕毒品危害的觀念。六龜分局桃源分駐所員警至轄區校園實施警政署防制毒品危害四大面向「全面查緝毒品犯罪」、「防制毒品入侵校園」、「重點打擊新興毒品」及「防制毒品滲透偏鄉」等課題。

這場寓教於樂的校園防制新興毒品氾濫宣導，邀請導師、學童一同討論相關問題、提供解答，讓學生了解新興毒品種類，小心自我防範，建立反毒的觀念及正當概念與價值觀；另為了帶動氣氛，現場進行有獎徵答，引起熱烈回響。



▲讓毒品遠離校園，營造健康安全與無毒校園。（圖／六龜分局提供，2018.03.22）