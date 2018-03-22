六龜分局前進校園向下扎根　宣導反毒觀念

為讓學生從小培養反毒知識，了解新興毒品對身心影響，進而建立起勇敢拒絕毒品危害的觀念。六龜分局桃源分駐所員警至轄區校園實施警政署防制毒品危害四大面向「全面查緝毒品犯罪」、「防制毒品入侵校園」、「重點打擊新興毒品」及「防制毒品滲透偏鄉」等課題。
這場寓教於樂的校園防制新興毒品氾濫宣導，邀請導師、學童一同討論相關問題、提供解答，讓學生了解新興毒品種類，小心自我防範，建立反毒的觀念及正當概念與價值觀；另為了帶動氣氛，現場進行有獎徵答，引起熱烈回響。
▲讓毒品遠離校園，營造健康安全與無毒校園。（圖／六龜分局提供，2018.03.22）
六龜分局長楊川表示，施用毒品氾濫越來越年輕化，新興毒品甚至化身為糖果、零食或飲料侵入校園危害年輕世代，目前已強化與六龜地區的國中、小等學校聯繫，防堵毒品侵入校園。也會同學校校長、生教組長等組成聯合巡查小組，實施強力巡查行動，強力阻絕校園染毒，保護學生免於毒品危害，並讓毒品遠離校園，營造健康安全與無毒校園；並呼籲學生要參加公益活動，青春不留白，利用時間多參與正當活動，要讓學生時期留下美好回憶。
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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