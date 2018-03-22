城市科大與義學院簽約 培育米其林主廚

（中央社記者陳至中台北22日電）米其林旋風席捲台灣，台北城市科技大學今天與ICIF義大利廚藝學院簽訂產學合作，每年將派4名學生到義大利實習，期盼打造台灣未來的米其林主廚。
根據城市科大提供的資訊，ICIF義大利廚藝學院是成立於1991年的非營利組織，由30家頂尖餐飲業者與義大利政府農業部門等官方單位合作成立，目的是推廣義大利廚藝和美酒專業知識。
由於有半官方色彩，ICIF義大利廚藝學院得以找到許多米其林等級的餐廳，作為配合實習地點。城市科大校長連信仲今天與義大利廚藝學院校長薩索（PierinoSassone）簽署正式產學合作，今年就派4名餐管系、烘焙學程學生到義大利，與大師級廚師「貼身學習」。
薩索透過城市科大指出，從世界各地到ICIF學習的人，已有超過6000人在餐飲事業嶄露頭角，城市科大是台灣第一所合作學校，希望未來透過合作，幫台灣培育更多傑出的餐飲菁英。
城市科大餐管系主任馬嘉（身寶）指出，參與實習的學生，到義大利後要先完成9週的課程訓練，包括料理、糕點類、冰淇淋類、葡萄酒等，隨後在當地餐廳展開約10個月的實習。她相信透過這項合作，能讓學生厚植實力，為工作履歷增加亮點。（編輯：管中維）1070322