城市科大與義學院簽約 培育米其林主廚

（中央社記者陳至中台北22日電）米其林旋風席捲台灣，台北城市科技大學今天與ICIF義大利廚藝學院簽訂產學合作，每年將派4名學生到義大利實習，期盼打造台灣未來的米其林主廚。

根據城市科大提供的資訊，ICIF義大利廚藝學院是成立於1991年的非營利組織，由30家頂尖餐飲業者與義大利政府農業部門等官方單位合作成立，目的是推廣義大利廚藝和美酒專業知識。

由於有半官方色彩，ICIF義大利廚藝學院得以找到許多米其林等級的餐廳，作為配合實習地點。城市科大校長連信仲今天與義大利廚藝學院校長薩索（PierinoSassone）簽署正式產學合作，今年就派4名餐管系、烘焙學程學生到義大利，與大師級廚師「貼身學習」。