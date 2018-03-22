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〈金管會立院備詢〉看美升息 顧立雄：800年前就知

鉅亨網2018/03/22 11:13
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美國如預期升息 1 碼，且持續釋出加速升息的鷹派言論，外界擔心資金是否會撤離，對此，金管會主委顧立雄今 (22) 日在立法院財委會表示，美國聯準會 (Fed) 要升息「是 800 年前就知道的事」，對股市影響不大，且整個資金移動不會單獨看聯準會升息，但對於資金移動，金管會會跟央行保持密切聯繫。

Fed 無意外升息 1 碼，並暗示今年還會升息 2 次，2019 年及 2020 年也會分別升息 3 次、2 次，被市場解讀偏向鷹派。

美國加速升息，外資動態更加動見觀瞻，央行原本每天提供金管會外資匯出入數字，但是自 1 月開始中斷，外界擔心倘若資金撤離，金管會無法掌握外資動態，對此，顧立雄表示，央行對外公布的是一回事，但金管會有跟央行保持密切聯繫又是另一回事。

對於美國升息是否會對台股造成影響，顧立雄一連說了數次：「Fed 升息是 800 年前就知道的事」，強調不致對股市有太大影響。

顧立雄進一步指出，美國也同樣關切他們股市跟債市的狀況，任何做決策過程都會考量經濟的指數，考量整個股市與債市的影響，會做出最適切的判斷，因此認為美國不可能做出對其股債有重大影響的政策。

顧立雄強調，Fed 升息是 800 年前就知道，台灣作為小型開放經濟體，國際資金隨時可能移動下，原本就作好各種因應準備，整個資金移動不會單獨看聯準會升息，還要看匯率、本國的利率政策，整個基本面，包括上市櫃營收、整個國家經濟基本面等，都通盤考量，而且對於穩定股市原本就有一套措施，若真的發生相關狀況會再因應。

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