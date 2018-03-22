擠下日本 中國專利申請量躍升全球第2

世界智慧財產權組織（WIPO）21 日公佈 2017 年國際專利申請數量，大陸年增 13.4% 至 48,882 項，超過日本的 48,208 項升至第二位。占據首位的美國為 56,624 項。

日經新聞報導，近年中國的專利申請數量持續增加，WIPO 分析稱「三年內將超越美國」。日本的申請數量也較上年增加 6.6%，但以微弱差距位列第三。WIPO 主管高銳指出，東亞地區的專利申請數量約占全球的一半，技術革新領域正在發生地理上的巨大轉移。



從專利申請數排名前 10 的企業來看，中日韓企業占 7 家，居於首位的華為是全球知名的智慧手機廠商，被認為掌握著新一代高速無線技術領域約 10% 的專利，名列第 2 的是中國中興通訊。三菱電機位居第 4，為日企榜首，索尼則排在第 9 位。



值得注意的是，繼 2016 年之後，華為再次包攬第 1 和第 2 位，在日本技術立國的地位出現動搖的背景下，智慧財產權領域逐漸走向中美兩強的時代。