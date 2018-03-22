護照出包傷政府公信 監院要求外交部檢討

外交部採購第二代晶片護照55萬本，由中央印製廠得標，金額約新台幣2.2億元。第二代晶片護照被網友發現內頁誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，外交部領事事務局決定將第一批新版護照20萬本全部回收，重新設計桃園機場圖樣並重印。

監察院今天公布調查報告指出，第二代晶片護照誤植，主要原因在於領務局專案小組未能審慎搜尋正確的桃園國際機場照片提供央廠繪製，而領務局基於對中央印製廠製作護照多年合作與信賴關係，未再詳查內頁圖案的正確性及是否確有取得合法授權，核有疏誤。外交部未能切實督導領務局，有監督不周責任。

調查意見指出，外交部與領務局未經查證清楚即對外向媒體發言「絕對無誤」，等到媒體大肆報導，領務局速請印製廠說明，印製廠才承認圖稿未有版權出處，領務局當晚召開記者會對外說明並致歉。

監委認為，外交部和領務局欠缺新聞處理敏感度及危機感、釐清事實時效不佳、通報機制失靈、缺乏橫向聯繫溝通，未能一次性完整澄清全案多項缺失，嚴重斲傷政府公信，要求外交部深切檢討，並研議周妥的改善方案，考量配合外交學院課程將本案列入案例講習，適時修正相關新聞處理標準作業程序及新聞工作手冊。

監委也要求外交部應責成領務局就護照改版作業與印製廠合作內容建立書面標準作業程序，並在護照採購契約中，明確訂定護照內頁圖案及蒐集、繪製、版權取得、圖稿設計排版與領務局審核程序的權責，尤其要納入圖案所需的印製廠書面授權證明。

監委說，目前民眾已領發296本第二代晶片護照，領務局主動聯繫免費換發第一代晶片護照，到今年1月15日有55位民眾申換，有部分民眾擬於領務局重新發行第二代晶片護照後，以原護照加貼防偽貼紙的方式辦理，是否會被誤認偽或變造護照，監委要求領務局和駐外館處密切注意，適時給予必要協助，以降低風險。（編輯：林興盟）1070322