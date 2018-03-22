安川電機進駐中科 預計108年第1季營運

經發局指出，目前安川電機與中科管理局的租地將於4月1日生效，占地0.44公頃，生效後3個月內向中科管理局申請建築執照，整體建置案已正式進入相關行政流程辦理階段，未來將設立技術服務中心及機器人展示中心，總投資金額為新台幣2億元，預計108年第1季完工營運。

經發局表示，林佳龍105年率市府團隊訪日招商，同時前往安川電機參訪，並邀請到台中投資設廠，安川電機現場即表明意向，經市府團隊及中科積極協助投資事宜，於今年2月9日正式進駐中部科學園區。

安川電機進駐中科初期，經發局表示，將善用工業用機器人專業，針對工業4.0、2D/3D視覺抓取、6軸力覺感測功能與機器人模擬軟體等應用開發，未來將配合台灣業者特殊需求，提供國內客戶一對一的開發方案，推出客製化的自動化技術，發展人機協同作業與生技業機器人技術。

經發局指出，安川電機還將結合各種自動化系統，提升產品不同層面的競爭優勢，這些先端技術對於台中發展「智慧機械」產業的政策方向，將有推波助瀾之效，除可提升整體產業技術外，也串聯相關供應鏈、提升國際競爭力。

為活絡台中市經濟環境，市府表示，積極招攬企業投資台中，目前包括台積電、美光記憶體、國泰永聯物流共和國、安川電機、三井等國內外企業都已投資台中，將擴大在地就業市場，進一步創造台中商機。（編輯：李亨山）1070322