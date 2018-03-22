VR需求將反彈 外資回補宏達電近千張

彭博社報導指出，市場研究調查機構IDC Research估計，2018年擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)頭戴設備需求將會反彈。IDC估計，隨著臉書(FB)、宏達電和聯想的新設備亮相，今年全球AR/VR頭戴設備的出貨量將達到1240萬台，較2017年成長48.5%，2022年全球出貨量將成長至6890萬台。

宏達電去年在中國大陸推出Vive Focus銷售告捷，改變原先規劃只在大陸推出Vive Focus的策略，昨晚宣布Vive Focus今年將於全球上市，並提供Vive Focus開發者套件，有助宏達電VR一體機建構生態圈。

宏達電近年積極耕耘VR領域，今年再推升級版VivePro上陣，將於4月5日全球陸續出貨，而首款VIVE則再調降100美元,有望挹注營收增溫。

加上宏達電與全球第一大博弈機台製造商IGT合作，Vive裝置與內容，將正式進駐賭場專屬的虛擬競賽平台Virtual Zone，進軍博弈產業，以及宏達電Vive獨家擔綱導演史蒂芬史匹柏以虛擬實境為主題的科幻片「一級玩家」，有助Vive聲勢水漲船高。

宏達電近兩日股價表現強勢，21日獲得外資回補買超近千張，尾盤逼近漲停板，今天早盤續強，一口氣收復季線、70元大關，成交量達1.4萬張，近2日股價漲幅逼近14%，接近午盤解套賣壓出籠，股價回到平盤附近震盪。(編輯：陳永昌)1070322