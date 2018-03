影／Uber自駕車驚傳意外　撞死人瞬間畫面曝光

根據美國警方所提供的這段長約 20 秒影片可見,49 歲的死者赫茲柏格( Elaine Herzberg )牽著腳踏車,從沒有路燈的黑暗馬路中竄出,當場被撞上,經送醫急救後仍不治。



▲車內駕駛多次低頭疑似看手機,每次低頭都大約 5 秒鐘左右。(圖/翻攝自推特 , 2018.3.22)

至於影片的後半段,則是車內駕駛座的情況,可以發現當時車內駕駛多次低頭疑似看手機,每次低頭都大約 5 秒鐘左右,最後當駕駛抬頭,則突然面露驚訝的表情,顯然發現自己已經撞上了人。



▲最後當駕駛抬頭,則突然面露驚訝的表情,顯然發現自己已經撞上了人。(圖/翻攝自推特 , 2018.3.22)

警方初步認定,Uber 並無肇事責任,不過仍有專家提出建議,認為自駕車應該要設有感應器,能夠察覺行人的動向。至於 Uber 公司則在意外發生後,發表哀悼聲明,並強調將「暫停自駕車的測試計畫,全力配合當局進行調查。」

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ