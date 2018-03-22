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影／Uber自駕車驚傳意外　撞死人瞬間畫面曝光

國際中心／綜合報導2018/03/22 11:27
▲Uber 自駕車驚傳撞死人，行車紀錄器影片曝光。（圖／翻攝自推特 , 2018.3.22）
▲Uber 自駕車驚傳撞死人，行車紀錄器影片曝光。（圖／翻攝自推特 , 2018.3.22）

本月 18 日深夜，美國亞利桑那州驚傳有一名婦女在過馬路時，遭到一輛 Uber（優步）全自動駕駛車當場撞死。事發後，Uber 緊急針對美國地區的測試計畫喊卡，而這也是全自動駕駛車撞死人的全球首例。當地時間昨（21）日，美國警方公布了肇事自駕車撞人瞬間的行車紀錄器影片，從影片中可見，當時 Uber 上的駕駛其實沒有注意到前方路況。


49 歲的死者赫茲柏格牽著腳踏車，從沒有路燈的黑暗馬路中竄出。（圖／翻攝自推特 , 2018.3.22）

根據美國警方所提供的這段長約 20 秒影片可見，49 歲的死者赫茲柏格（ Elaine Herzberg ）牽著腳踏車，從沒有路燈的黑暗馬路中竄出，當場被撞上，經送醫急救後仍不治。


車內駕駛多次低頭疑似看手機，每次低頭都大約 5 秒鐘左右。（圖／翻攝自推特 , 2018.3.22）

至於影片的後半段，則是車內駕駛座的情況，可以發現當時車內駕駛多次低頭疑似看手機，每次低頭都大約 5 秒鐘左右，最後當駕駛抬頭，則突然面露驚訝的表情，顯然發現自己已經撞上了人。


最後當駕駛抬頭，則突然面露驚訝的表情，顯然發現自己已經撞上了人。（圖／翻攝自推特 , 2018.3.22）

警方初步認定，Uber 並無肇事責任，不過仍有專家提出建議，認為自駕車應該要設有感應器，能夠察覺行人的動向。至於 Uber 公司則在意外發生後，發表哀悼聲明，並強調將「暫停自駕車的測試計畫，全力配合當局進行調查。」

關鍵字uber優步自駕車美國
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