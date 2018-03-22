Vive動作頻頻+新旗艦機腳步近 宏達電雙管齊下衝

宏達電 (2498-TW) 今年首季在智慧手機上因欠缺新機表現平淡，但是在虛擬實境 (VR) 市場則是動作頻頻，除了 Vive Pro 開始預購之外，VR 一體機 Vive Focus 除了中國市場之外，也將在全球開賣，新旗艦機 U12 外傳 4 月底亮相，法人預期手機及 Vive 雙管齊下，第 2 季營運表現可期。

最新消息則是 Vive Focus 改變策略，原本只在中國銷售的 VR 一體機，今年將在全球上市；Vive 除了搭上《一級玩家》的 VR 熱潮之外，更搶下新市場，傳出 Vive 將和全球第一大博弈機台製造商 IGT 合作，進駐賭場虛擬競賽平台。

智慧手機部分，宏達電先發表兩款 Desire 手機， Desire 12 與 Desire 12 + 將陸續在歐洲市場開賣，至於旗艦機，外傳 U12(或 U12+) 可望 4 月底亮相；在 Vive 及新手機效應下，可望支撐第 2 季營運。

宏達電今日股價延續近 2 交易日上漲攻勢，早盤以 68.6 元開高後一度拉升到 70.5 元，不過盤中漲幅收斂，下滑至平盤 67.6 元。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：宏達電台新 76 購 01 (067918-TW)、宏達電富邦 77 購 02 (069801-TW)、宏達電國泰 77 購 02 (071978-TW) 等。